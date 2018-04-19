Купер: Кучеров поиграл мускулами, он стал лучшим игроком на льду

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии) высоко оценил игру нападающего Никиты Кучерова.



«Кучеров сегодня поиграл мускулами. Он был активен в ходе серии в большинстве, но сегодня стал лучшим игроком, в моем понимании, на льду. Когда он настолько нацелен на шайбу в атаке и обороне, когда набирает очки, когда играет в такой силовой хоккей, это помогает команде. Он стал важной частью победы», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Монстр Кучеров! Три очка в кармане, соперник — в лазарете А в «Питтсбурге» Кросби стал новым рекордсменом клуба, обойдя легендарного Марио.