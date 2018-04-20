«Рейнджерс» предлагали Лундквисту уйти из команды до дедлайна

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист отказался уходить из команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщил владелец клуба Джеймс Долан.

«Мы сказали Хенрику, что готовы найти ему хорошее место, если он не желает проходить с нами процесс перестройки. Но он заявил, что хочет остаться.

Если он будет показывать лучшую игру, то это даст нам шанс сражаться за место в плей-офф в следующем сезоне», – цитирует Долана TSN.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на счету Лундквиста 26 побед и 33 поражения, он пропускал в среднем 2,98 шайбы за матч, парировал 91,5% бросков и два раза сыграл на ноль.