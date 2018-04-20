Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Александр Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 3-ю шайбу в плей-офф

Александр Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 3-ю шайбу в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0, идёт третий период).

Российский хоккеист отличился на 43-й минуте матча, его ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Для Овечкина эта шайба стала третьей в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету российского форварда теперь 6 (3+3) очков в 4 играх.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Александр Овечкин набрал 5-е очко в Кубке Стэнли-2018
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент