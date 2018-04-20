Кузнецов поразил пустые ворота «Коламбуса» после ошибки Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов установил окончательный счёт в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1, 2-2 в серии).

Российский хоккеист отличился на 58-й минуте матча, воспользовавшись ошибкой нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина при выполнении дриблинга. Ранее в этой встрече Евгений также сделал две результативные передачи. Теперь на счету хоккеиста 5 (3+2) очков в этом плей-офф.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».