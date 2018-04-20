Нападающий «Нэшвилла» Хартман дисквалифицирован за неправильную атаку

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Хартман пропустит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Форвард хищников дисквалифицирован на один матч за неправильную атаку нападающего «Колорадо Эвеланш» Карла Сёдерберга, информирует официальный сайт НХЛ.

Эпизод произошёл на пятой минуте третьего периода четвёртого матча серии, который завершился победой «Предаторз» со счётом 3:2. Главные арбитры Тревор Хансон и Марк Жоанетт оценили нарушение Хартмана малым штрафом.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

В нынешнем плей-офф 23-летний американец забросил 1 шайбу в 4 матчах. Пятый матч серии состоится завтра, 21 апреля, в Нэшвилле. Начало встречи — в 04:30 мск.