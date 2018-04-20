Давид Пастрняк возглавил зачёт бомбардиров плей-офф, обогнав Кучерова и Кросби

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции набрал 2 (0+2) очка в противостоянии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1, 3-1 в серии).

Всего на счету 21-летнего чешского хоккеиста стало 11 (4+7) очков в 4 матчах серии. Пастрняк единолично возглавил зачёт бомбардиров нынешнего плей-офф. Второе место делят форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (9 (5+4) баллов в 4 играх) и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (9 (4+5) очков в 4 матчах). Следом располагается защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон — 8 (1+7) очков в 4 встречах.