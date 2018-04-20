Раск — на третьем месте в истории «Бостона» по выигранным матчам в плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Ворота хозяев в этой встрече защищал Туукка Раск, для которого победа стала 33-й в плей-офф в карьере. Таким образом, финский голкипер вышел на третье место в истории «Брюинз» по количеству выигранных матчей в плей-офф, побив результат Фрэнка Бримсека (32 победы), Впереди финского вратаря находятся Джерри Чиверс (53) и Энди Муг (36).

В нынешнем плей-офф Раск выиграл 3 матча из 4 при коэффициенте надёжности 2,28 и проценте отражённых бросков 92,6.