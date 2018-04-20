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«Йокерит» заключил долгосрочный контракт с Антти Пильстрёмом

«Йокерит» заключил долгосрочный контракт с Антти Пильстрёмом
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» заключил новый контракт с нападающим Антти Пильстрёмом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на три года.

В минувшем сезоне 33-летний хоккеист провёл 37 матчей в регулярном сезоне и набрал 12 (7+5) очков, в плей-офф в активе форварда 0 очков в 2 матчах.

За карьеру в КХЛ Антти помимо «Йокерита» выступал за «Салават Юлаева» и ЦСКА. В общей сложности он сыграл 352 матча, в которых забросил 79 шайб и сделал 54 результативные передачи при показателе полезности «+26» и 164 штрафных минутах.

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