«Йокерит» заключил долгосрочный контракт с Антти Пильстрёмом

«Йокерит» заключил новый контракт с нападающим Антти Пильстрёмом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на три года.

В минувшем сезоне 33-летний хоккеист провёл 37 матчей в регулярном сезоне и набрал 12 (7+5) очков, в плей-офф в активе форварда 0 очков в 2 матчах.

За карьеру в КХЛ Антти помимо «Йокерита» выступал за «Салават Юлаева» и ЦСКА. В общей сложности он сыграл 352 матча, в которых забросил 79 шайб и сделал 54 результативные передачи при показателе полезности «+26» и 164 штрафных минутах.