Кожевников: у Воробьёва своё видение игры, матч со шведами – не наследие Знарка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дебютный матч Ильи Воробьёва в должности главного тренера сборной России, который завершился поражением российской команды от Швеции (1:2).

«Понятно, первый матч, новый тренер, новые требования. Не все ещё «сборники» в команде. Трудно что-то реальное пока говорить. Тренерский штаб и игроки ещё не приспособились друг к другу? Это же сборная команда, а не та, с которой работаешь весь сезон. Задача тренера, подбирая свою тактику, видеть игроков, которые этой тактике сопутствуют.

Не думаю, что эта игра – наследство Знарка. Я не знаю, как они тренировались, какой системой. Думаю, что у Воробьёва всё-таки своё видение игры, а не наследие Знарка. Тренер набирает игроков, которых он хочет.

Нет, конечно, этот результат нельзя назвать важным. Это подготовка к первенству мира. Будем смотреть, что будет на чемпионате мира, это самое главное. А здесь он подбирает игроков, которые ему нравятся, которые, он считает, помогут сборной выиграть чемпионат.

Дацюк пропускает Евротур? Конечно, Паше надо дать отдохнуть! Он молодец, что едет на первенство мира. Он мог бы спокойно взять тайм-аут. Ещё сезон ему играть на самом высоком уровне. Он взрослый человек, легенда, можно сказать. Знает, что ему нужно, может договариваться с тренерами. Это игрок высочайшего уровня», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.