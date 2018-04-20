Источник: Виталий Кравцов и Алексей Кручинин могут перейти в СКА

По информации «Р-Спорт», нападающие челябинского «Трактора» Алексей Кручинин и Виталий Кравцов в ближайшее время могут стать игроками СКА. Действующие контракты хоккеистов с клубов истекают после окончания сезона-2018/19.

18-летний Кравцов в минувшем плей-офф набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах. 26-летний Кручинин в Кубке Гагарина провёл 16 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 8 передач.

Кручинин и Кравцов после завершения сезона КХЛ были вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Дании, в настоящий момент первый продолжает работу с главной командой, а второй переведён в олимпийскую сборную России.