Известный нападающий Юрий Трубачёв в отпуске дебютировал в роли тренера юношеской команды «Северстали». 35-летний хоккеист встал на тренерский мостик череповецкой команды 2001 года рождения. В первом матче финала первенства России среди юношей до 17 лет «Северсталь» была разгромлена ЦСКА со счётом 1:6.

В минувшем сезоне Трубачёв сыграл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (9+13) очка в 49 матчах, в плей-офф на счету ветерана «Северстали» 1 результативная передача в 3 матчах.

Контракт Трубачёва с «Северсталью» истекает 30 апреля 2018 года.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» «Северстали».