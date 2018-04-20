«Спартак» заключил новые контракты с тремя игроками системы клуба

Хоккеисты 1998 года рождения — вратарь Андрей Сковронский и нападающие Евгений Сорокин и Данила Леванов — приняли контрактные предложения «Спартака». Соглашения носят трёхсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и истекают 30 апреля 2019 года, информирует официальный сайт клуба.

Сковронский в этом сезоне Молодёжной хоккейной лиги одержал 38 побед в 49 матчах регулярного сезона при коэффициенте надёжности 1,86 и проценте отражённых бросков 92,3. В плей-офф он выиграл 3 матча из 6, отражая 91,5% бросков и пропуская 2,01 шайбы за игру.

Сорокин забросил 16 шайб и сделал 32 результативные передачи в 66 матчах, Леванов набрал 22 (8+14) очка в 60 играх.