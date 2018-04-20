Плющев: когда услышал, что Бучневич согласился сыграть на ЧМ, долго смеялся

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал дебютный матч Ильи Воробьёва в должности главного тренера сборной России, который завершился поражением российской команды от Швеции (1:2).

«Тяжёлая игра. Норвежцам в двух предыдущих встречах забили три гола, шведов огорчили лишь раз. Проблемы в атаке очевидные, хотя проглядывают и застарелые болячки в обороне, особенно позиционной. Думаю, пища для размышлений тренерским штабом получена. Много пищи. Были какие-то проблески в игре первого звена — Дадонов — Бывальцев — Гусев, уровень держали некоторые защитники, например Гавриков или Зуб. Старались молодые — например Шестёркин, Михеев и Барабанов.

Работа тренерского штаба? Очевидно, что идёт притирка. В штабе собраны исключительно главные тренеры — Воробьёв, Кудашов, Гатиятулин, в уме держим Никитина. Значит, кому-то из них нужно будет срочно перестроить свою психологию, стать помощником, ассистентом, подсказчиком.

Меня повеселил комментатор, который в самом начале матча, увидев на льду Бучневича из «Нью-Йорк Рейнджерс», с восторгом сказал, что тот согласился сыграть за сборную России на чемпионате мира в Дании. Судя по тому, что нам показали в Ярославле, Бучневичу, Слепышеву, Сошникову и другим «согласившимся» из НХЛ предстоит доказывать, доказывать и ещё раз доказывать, причём ничуть не меньше, чем, например, новичкам из КХЛ Михееву или Семёнову. Думаю, пока согласие на включение многих энхаэловцев в датскую заявку главный тренер Воробьёв вряд ли даст. Ну а нам, комментаторам, надо изжить этот провинциальный комплекс и перестать делить свою сборную на белую кость из легионеров и чёрную — из игроков внутреннего чемпионата. Хотя мне казалось, что в последние годы этот комплекс был изжит.

Резервы? Вижу в национальной команде целую группу игроков, которые в составе ЦСКА и «Ак Барса» сегодня сражаются за кубок Гагарина. Есть усиление и в НХЛ. Отчаиваться не нужно», — цитирует Плющева Russia-Hockey.