ЦСКА – «Ак Барс»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина—2018 начнётся в 19:30

Сегодня, 20 апреля, в Москве будет сыгран третий матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Счёт в серии 2-1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Начало матча — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Четвёртые матчи чаще всего заканчивались со счётом 2:1, 1:0 и 3:2 (по два раза). После этого матча счёт в серии четырежды был 2-2, ещё пять раз – 3-1. Всего одна команда смогла отыграться со счёта 1-3 в серии — это московское «Динамо» в сезоне-2011/12 в серии с «Авангардом». Последние три сезона подряд команда, проводившая дома 3-й и 4-й матчи в серии, выигрывала кубок Гагарина.

Кто выиграет четвёртый матч ЦСКА — «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина—2018?

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