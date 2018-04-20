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ЮЧМ-2018: сборная Финляндии разгромила команду Франции

ЮЧМ-2018: сборная Финляндии разгромила команду Франции
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершился первый матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Финляндии в Челябинске разгромила команду Франции. Матч завершился со счётом 7:0. В составе победителей по дублю на счету Каапо Какко и Вилле Петмана, ещё по разу успех праздновали Конста Хирвонен, Антон Лунделль и Никлас Нордгрен. Матч на ноль провёл голкипер финнов Ере Хухтамаа.

U18 ЧМ-2018
20 апреля 2018, пятница. 13:30 МСК
Франция U18
0 : 7
0:0, 0:3, 0:4
Финляндия U18
0:1 – Какко – 31:17 (5x5), 0:2 – Петман (Какко, Салмела) – 35:02 (5x5), 0:3 – Хирвонен (Мойланен, Петман) – 39:31 (5x5), 0:4 – Лунделль (Хонка, Невасаари) – 47:54 (5x5), 0:5 – Какко (Котканиеми, Нордгрен) – 48:16 (5x5), 0:6 – Петман (Томсон) – 51:51 (5x5), 0:7 – Нордгрен (Томсон) – 56:43 (5x5)

Финская команда лидирует в группе B c 6 очками после 2 матчей, французы идут на последнем месте с двумя поражениями и разностью шайб «-13».

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