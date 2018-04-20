«Сибирь» договорилась о подписании контрактов с нападающими Бодровым и Локтевым

Хоккейный клуб «Сибирь» на официальном сайте сообщил, что договорился о подписании нового однолетнего контракта с центральным нападающим Евгением Бодровым.



Бодров перешёл в «Сибирь» по ходу минувшего сезона, провёл за новосибирцев 21 матч и сделал одну результативную передачу.



Кроме того, в «Сибирь» вернулся 21-летний центральный нападающий Александр Локтев, который ранее был капитаном команды МХЛ «Сибирские снайперы». Сезон-2017/18 форвард провёл в Высшей лиге: три матча в «Ермаке» и 47 — за новокузнецкий «Металлург». Александр записал на свой счёт 14 (8+6) результативных баллов. В плей-офф ВХЛ Локтев провёл 12 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

«Не тырят игроков, а покупают!». О чём спорили Фастовский и Юрзинов «Сибирь» закрыла сезон итоговой пресс-конференцией.