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«Сибирь» договорилась о подписании контрактов с нападающими Бодровым и Локтевым

«Сибирь» договорилась о подписании контрактов с нападающими Бодровым и Локтевым
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» на официальном сайте сообщил, что договорился о подписании нового однолетнего контракта с центральным нападающим Евгением Бодровым.

Бодров перешёл в «Сибирь» по ходу минувшего сезона, провёл за новосибирцев 21 матч и сделал одну результативную передачу.

Кроме того, в «Сибирь» вернулся 21-летний центральный нападающий Александр Локтев, который ранее был капитаном команды МХЛ «Сибирские снайперы». Сезон-2017/18 форвард провёл в Высшей лиге: три матча в «Ермаке» и 47 — за новокузнецкий «Металлург». Александр записал на свой счёт 14 (8+6) результативных баллов. В плей-офф ВХЛ Локтев провёл 12 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

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