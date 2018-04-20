Билялетдинов: не буду комментировать, почему не сразу взял челлендж

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 3:1 в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 3-1 в пользу казанцев.

«Команды бьются, готовимся к следующему матчу. По поводу удалений — эмоции иногда перехлёстывают, надо просто спокойней быть, будем делать выводы. Изменения в составе — ротация. Не буду комментировать, почему не сразу взял челлендж. Говорили, решение есть, глубоко не хочу смотреть», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.