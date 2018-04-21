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Гол Кутюрье помог «Филадельфии» сократить отставание в серии с «Питтсбургом»

Гол Кутюрье помог «Филадельфии» сократить отставание в серии с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Решающую шайбу в конце третьего периода забросил Шон Кутюрье, вернувшийся в состав после пропуска предыдущего матча серии из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Валттери Фильппула, набравший 3 (1+2) очка. Голами в составе «Пингвинз» отметились Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 7 секунд, отметившись 6 силовыми приёмами и 2 блокированными бросками. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился при показателе полезности «-2».

Счёт в серии 3-2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 апреля 2018, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 4
0:1, 2:1, 0:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Жиру (Ворачек, Фильппула) – 17:29 (5x5), 1:1 – Раст (Шири, Брассар) – 32:00 (5x5), 2:1 – Гюнцель (Кросби, Симон) – 36:45 (5x5), 2:2 – Фильппула (Лехтеря) – 38:15 (4x5), 2:3 – Кутюрье (Симмондс) – 58:45 (5x5), 2:4 – Рид (Фильппула) – 59:42 (en)
Шон Кутюрье вернулся в состав «Филадельфии» на пятый матч серии с «Питтсбургом»
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