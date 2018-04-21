Гол Кутюрье помог «Филадельфии» сократить отставание в серии с «Питтсбургом»

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Решающую шайбу в конце третьего периода забросил Шон Кутюрье, вернувшийся в состав после пропуска предыдущего матча серии из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Валттери Фильппула, набравший 3 (1+2) очка. Голами в составе «Пингвинз» отметились Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 7 секунд, отметившись 6 силовыми приёмами и 2 блокированными бросками. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился при показателе полезности «-2».

Счёт в серии 3-2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».