Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Лучшим игроком дня признан голкипер «Колорадо Эвеланш» Эндрю Хаммонд, отразивший 44 из 45 бросков по воротам во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-3 в серии).



Второй звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, отметившийся заброшенной шайбой в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:2, 2-3 в серии).



Третьей звездой назван вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший все 30 бросков в игре с «Миннесотой Уайлд» (5:0, 4-1 в серии).