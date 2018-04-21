Россияне в плей-офф НХЛ: 30 минут Проворова на льду, «-2» у Малкина

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча плей-офф. Защитник «Филадельфии» Проворов провёл на льду больше 30 минут, форвард «Питтсбурга» Малкин не сумел отметиться результативными баллами и закончил игру с показателем полезности «-2».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Минуты Счёт в серии Задоров



Емелин



Проворов



Малкин «Колорадо»



«Нэшвилл»



«Филадельфия»



«Питтсбург» 0



0



0



0 +1



0



+1



-2 2



0



0



2 0



0



6



5 4



2



2



1 22.59



09.35



30.07



20.22 2-3



3-2



2-3



3-2