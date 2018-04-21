Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Россияне в плей-офф НХЛ: 30 минут Проворова на льду, «-2» у Малкина

Россияне в плей-офф НХЛ: 30 минут Проворова на льду, «-2» у Малкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча плей-офф. Защитник «Филадельфии» Проворов провёл на льду больше 30 минут, форвард «Питтсбурга» Малкин не сумел отметиться результативными баллами и закончил игру с показателем полезности «-2».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыМинутыСчёт в серии
Задоров

Емелин

Проворов

Малкин		«Колорадо»

«Нэшвилл»

«Филадельфия»

«Питтсбург»		0

0

0

0		+1

0

+1

-2		2

0

0

2		0

0

6

5		4

2

2

1		22.59

09.35

30.07

20.22		2-3

3-2

2-3

3-2
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент