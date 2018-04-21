Россияне в плей-офф НХЛ: 30 минут Проворова на льду, «-2» у Малкина

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча плей-офф. Защитник «Филадельфии» Проворов провёл на льду больше 30 минут, форвард «Питтсбурга» Малкин не сумел отметиться результативными баллами и закончил игру с показателем полезности «-2».
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Минуты
|Счёт в серии
|Задоров
Емелин
Проворов
Малкин
|«Колорадо»
«Нэшвилл»
«Филадельфия»
«Питтсбург»
|0
0
0
0
|+1
0
+1
-2
|2
0
0
2
|0
0
6
5
|4
2
2
1
|22.59
09.35
30.07
20.22
|2-3
3-2
2-3
3-2