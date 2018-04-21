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Голы Нестрашила, Горака и Ганзла помогли Чехии победить Швецию на Евротуре

Голы Нестрашила, Горака и Ганзла помогли Чехии победить Швецию на Евротуре
Хоккей / Евротур

Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции в рамах Чешских игр, встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе чешской сборной заброшенными шайбами сумели отметиться Робин Ганзл, Андрей Нестрашил и Роман Горак. Единственный гол шведов записал на свой счёт Карл Клинберг.

Еврохоккейтур
21 апреля 2018, суббота. 15:20 МСК
Чехия
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Швеция
1:0 – Ганзл (Пирохта) – 03:17 (5x4), 1:1 – Клингберг (Рёдин) – 14:25 (5x5), 2:1 – Нестрашил (Ганзл, Моравчик) – 49:23 (5x4), 3:1 – Горак (Червенка, Штястны) – 57:53 (5x5)

В своей первой игре на турнире Швеция обыграла Россию — 2:1, а Чехия победила Финляндию — 3:1.

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