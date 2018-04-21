Голы Нестрашила, Горака и Ганзла помогли Чехии победить Швецию на Евротуре

Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции в рамах Чешских игр, встреча завершилась со счётом 3:1.



В составе чешской сборной заброшенными шайбами сумели отметиться Робин Ганзл, Андрей Нестрашил и Роман Горак. Единственный гол шведов записал на свой счёт Карл Клинберг.

В своей первой игре на турнире Швеция обыграла Россию — 2:1, а Чехия победила Финляндию — 3:1.

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