Жабреев: приятно выступать на ЮЧМ-2018 в родном Челябинске

Нападающий юниорской сборной России Александр Жабреев подвёл итоги встречи с Чехией (3:2) на чемпионате мира.



«Вся команда сыграла сегодня хорошо. Мифтахов потащил. С чехами всегда такие упорные матчи, тяжело было играть. Плохо сыграли в меньшинстве в эпизоде с первым голом. Потом в ходе матча выравняли игру, два гола забили. В обороне всё нормально. Будем исправлять. Тренеры говорят, что много удалений. Будем работать над дисциплиной.



Приятно ли выступать в родном Челябинске? Конечно. Провёл около пяти лет на этой арене. Прихожу как домой», — приводит слова Жабреева официальный сайт ФХР.

Россия прошла проверку Чехией и остаётся непобедимой на ЮЧМ Впереди – битва за первое место в группе с Финляндией.