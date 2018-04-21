Тихонов: с Воробьёвым хорошо работается, но пока не на 100% выполняем указания

Форвард сборной России по хоккею Виктор Тихонов рассказал о впечатлениях от матча Еврохоккейтура с командой Финляндии (1:2) и поделился мнением о работе наставника команды Ильи Воробьёва.



«Сегодня лучше начали матч, чем предыдущую игру со шведами. Хороший был первый период, но во втором мы отдали инициативу, сбавили чуть в скорости, пошли удаления и темп куда-то сбился. Присутствуют проблемы с реализацией, моменты есть, и не только у звена Бывальцева, но и у остальных. Нам нужно забивать, подходить ко всем моментам с максимальной концентрацией.

Нельзя ставить такую нагрузку на Шестёркина, он два матча тащил. Тяжело выиграть, когда мы забиваем две шайбы в двух матчах.

Когда новый состав, не все друг друга знают, есть некая стеснительность. Но после первого матча уже больше общаемся, слышно, что лавка живая, энергии больше. С Ильёй Воробьёвым хорошо работается, был у него в олимпийской сборной, поэтому знаком с его системой. Привыкать не тяжело. Единственное — пока не на сто процентов получается выполнять его указания», — цитирует Тихонова официальный сайт ФХР.