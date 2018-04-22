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Сборная России потерпела первое поражение на домашнем ЮЧМ, уступив финнам

Сборная России потерпела первое поражение на домашнем ЮЧМ, уступив финнам
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Юниорская сборная России уступила команде Финляндии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 4:5. До этого россияне выиграли два матча из двух.

Заброшенные шайбы в составе российской команды на свой счёт сумели записать Александр Жабреев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Павел Дорофеев. Голы у финской команды забили Никлас Нордгрен (дубль), Кристиан Танус, Сампо Ранта и Пеэтро Сеппяля.

Сборная России не может обыграть финнов на юниорских чемпионатах мира с 2013 года.

U18 ЧМ-2018
22 апреля 2018, воскресенье. 13:30 МСК
Финляндия U18
5 : 4
2:2, 1:2, 2:0
Россия U18
1:0 – Нордгрен (Котканиеми, Какко) – 04:52 (5x5), 1:1 – Жабреев (Дорофеев, Журавлёв) – 06:09 (5x5), 1:2 – Марченко (Журавлёв) – 08:12 (5x4), 2:2 – Танус (Хонка, Ранта) – 11:29 (5x5), 2:3 – Морозов (Журавлёв, Марченко) – 35:54 (5x4), 2:4 – Дорофеев (Марченко, Жабреев) – 36:55 (5x5), 3:4 – Ранта (Невасаари, Котканиеми) – 39:51 (5x4), 4:4 – Сеппяля (Танус) – 47:20 (5x5), 5:4 – Нордгрен (Кокконен, Котканиеми) – 52:55 (5x5)

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