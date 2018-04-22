Сборная России потерпела 3 поражения подряд на Евротуре впервые с 2015 года

Сборная России по хоккею под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьёва проиграла все матчи чешского этапа Еврохоккейтура. В трёх встречах подряд россияне уступили со счётом 1:2. Соперниками на турнире традиционно были команды Финляндии, Швеции и Чехии.
В последний раз национальная команда проигрывала все матчи какого-либо из этапов Евротура в апреле 2015 года. Тогда сборная России дважды уступила финнам (0:3, 2:4), а также шведам (4:5). Тренерский штаб возглавлял Олег Знарок.
Россия проиграла в Чехии всё, но это не безнадёга
На Чешских играх Илья Воробьёв остался без побед, но с надеждами.