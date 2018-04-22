Марков: можно поздравить всю нашу команду, весь город. Думаю, все счастливы

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА со счётом 4-1 в серии.

«Наверное, сейчас счастье и какая-то усталость. Был трудный и длинный сезон, мы работали и шли к этому моменту. Можно поздравить всю нашу команду, весь город. Думаю, все счастливы.

«Ак Барсу» можно замахнуться на четвёртый кубок? Давайте мы сегодня отпразднуем, отдохнём. У Казани всегда только одна цель – это кубок. Нужно как следует отдохнуть, а после будем думать о следующем сезоне и готовиться к нему.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель кубка Гагарина – это уникально. Я считаю, это очень большое достижение. Лиге всего 10 лет, а он уже пять раз выиграл. Я только счастлив за него. Надеюсь, сегодня будем гулять со всей Казанью», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.