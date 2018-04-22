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Канадцы и словаки одержали разгромные победы на ЮЧМ-2018

Канадцы и словаки одержали разгромные победы на ЮЧМ-2018
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершились заключительные матчи очередного игрового дня на юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Швейцарии — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Заброшенными шайбами в составе «кленовых листьев» отметились Алексис Лафренье, Айдан Дудас, Аллан Макшейн, Чейз Воутерс и Рафаэль Лавуа.

U18 ЧМ-2018
22 апреля 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Швейцария U18
0 : 5
0:1, 0:3, 0:1
Канада U18
0:1 – Лафренье (Ноэль, Делландреа) – 04:44 (5x5), 0:2 – Дудас (Макшейн) – 26:24 (4x5), 0:3 – Макшейн (Фуди, Тичоник) – 33:11 (5x4), 0:4 – Воутерс (Робертсон, Баль) – 37:46 (5x5), 0:5 – Лавya (Ноэль, Меркли) – 55:32 (5x4)

Сборная Словакии разгромила команду Франции. В составе победителей дублями отметились Адам Паулины, Оливер Окульяр и Самуэль Княжко. Ещё один гол забил Максим Чайкович. У французов точным броском отличился Жюль Галле.

U18 ЧМ-2018
22 апреля 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Франция U18
1 : 7
1:2, 0:3, 0:2
Словакия U18
0:1 – Княжко (Чайкович, Ковачик) – 11:23 (5x5), 1:1 – Галле (Шмитт) – 15:04 (4x3), 1:2 – Чайкович (Окульяр) – 15:40 (5x5), 1:3 – Окульяр (Чайкович, Ковачик) – 21:01 (5x4), 1:4 – Княжко (Ковачик, Окульяр) – 30:10 (5x5), 1:5 – Паулины (Ковачик, Чайкович) – 36:53 (5x5), 1:6 – Окульяр (Чайкович, Иленчик) – 41:00 (5x5), 1:7 – Паулины (Ференый, Ткач) – 41:23 (5x5)
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