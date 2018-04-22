Воробьёв: со всеми российскими игроками НХЛ ведём переговоры по поводу сборной

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги выступлению команды на чешском этапе Евротура.



«По содержанию игра была неплохая, но с такой реализацией моментов здесь делать нечего. Усталость и волнение? Понемногу всего. Усталость, потому что некоторые ребята приехали с корабля на бал, долгое время не катались, провели буквально пару тренировок. Сочетания трогать рано, они и сегодня были экспериментальные, мы просматриваем игроков. Некоторых из них мы на таком уровне вообще не видели или не видели года три, потому что они уезжали за океан.



Может ли Бывальцев претендовать на поездку на чемпионат мира? Пока рано говорить. Впереди ещё один этап Евротура, посмотрим, в каком состоянии ребята, которые играли в финале Кубка Гагарина. Дацюк тренируется по своей программе. Когда вернёмся, будем знать больше о его физической форме. Кого ждём из НХЛ? Разговариваем со всеми, ведём переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Воробьёва официальный сайт ФХР.