Андронов: с нулём голов невозможно взять кубок Гагарина, мы сами отдали финал

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение в финале в Кубке Гагарина от «Ак Барс». Счёт в серии 1-4.

«Да какой комментарий? Очень жаль, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам нашим, всем, кто переживал за ЦСКА в этом сезоне. Пока тяжело что-то сказать, какие-то комментарии. К сожалению, надо смотреть правде в лицо и понимать, что мы проиграли этот финал сами, не сделали то, что надо было. Старались играть поактивнее, у нас в принципе дороги назад не было. Реализация моментов подвела. С нулём голов невозможно выиграть», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.