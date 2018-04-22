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Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура
Хоккей / Евротур

В заключительном матче чешского этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии одержала крупную победу над командой Швеции со счётом 7:3 (1:0, 2:1, 4:2).

Заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Антти Суомела, Олли Палола, Хенри Йокихардью, Юусо Пуустинен, Пекка Йормакка, Вилле Покка и Сами Санделль. Чешская команда ответила точным броском Антона Рёдина, а Деннис Эверберг, выступавший в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик», оформил дубль.

Еврохоккейтур
22 апреля 2018, воскресенье. 19:15 МСК
Швеция
3 : 7
0:1, 1:2, 2:4
Финляндия
0:1 – Суомела (Вааканайнен) – 09:21 (5x5), 0:2 – Палола (Суомела) – 20:55 (5x5), 1:2 – Рёдин (Андерссон) – 27:21 (5x5), 1:3 – Йокихарью (Энлунд, Ниеми) – 33:21 (5x5), 1:4 – Пуустинен (Раяла) – 41:42 (5x5), 2:4 – Эверберг (Элунд, Юнссон Фьелльбю) – 48:10 (5x5), 2:5 – Йормакка – 52:37 (5x5), 3:5 – Эверберг (Юнссон Фьелльбю) – 55:36 (5x5), 3:6 – Покка (Ниеми) – 59:45 (en), 3:7 – Санделль – 59:59 (5x5)
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