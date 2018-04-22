Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура

В заключительном матче чешского этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии одержала крупную победу над командой Швеции со счётом 7:3 (1:0, 2:1, 4:2).

Заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Антти Суомела, Олли Палола, Хенри Йокихардью, Юусо Пуустинен, Пекка Йормакка, Вилле Покка и Сами Санделль. Чешская команда ответила точным броском Антона Рёдина, а Деннис Эверберг, выступавший в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик», оформил дубль.