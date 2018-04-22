Нестеров: спасибо всем, что верили в ЦСКА до конца. Красно-синий — самый сильный

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров поблагодарил болельщиков за поддержку в нынешнем сезоне. Его команда сегодня уступила в пятом матче финала Континентальной хоккейной лиги казанскому «Ак Барсу» и проиграла решающую серию со счётом 1-4.

«Спасибо всем за то, что оставались с нами и верили в ЦСКА до конца. Не получилось, будем больше работать — и всё придёт. Всем спасибо. Красно-синий — самый сильный», — написал Нестеров в своём аккаунте в социальной сети «Инстаграм».

В розыгрыше плей-офф Нестеров сыграл 21 матч и набрал 5 (1+4) очков.