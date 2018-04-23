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5 очков Гюнцеля помогли «Питтсбургу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

5 очков Гюнцеля помогли «Питтсбургу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф

В составе победителей главным героем вечера стал Джейк Гюнцель, оформивший натуральный покер и сделавший одну результативную передачу, ещё по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист. В составе хозяев хет-трик на счету Шона Кутюрье, также по разу успех отпраздновали Эндрю Макдональд и Скотт Лотон. В активе Кутюрье также ещё две голевые передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
22 апреля 2018, воскресенье. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 8
2:2, 2:2, 1:4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Кутюрье – 02:15 (5x5), 1:1 – Кросби (Летанг, Дюмулин) – 06:30 (5x5), 1:2 – Хагелин (Кессел, Шиэн) – 07:17 (5x5), 2:2 – Макдональд (Проворов, Кутюрье) – 15:48 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Рид) – 20:40 (5x5), 4:2 – Лотон (Кутюрье) – 32:14 (5x5), 4:3 – Хёрнквист (Гюнцель, Кросби) – 33:35 (5x5), 4:4 – Гюнцель (Мяяття, Хёрнквист) – 39:06 (5x5), 4:5 – Гюнцель (Кессел) – 40:30 (5x5), 4:6 – Гюнцель (Кросби, Летанг) – 52:48 (5x5), 4:7 – Гюнцель (Хёрнквист, Летанг) – 52:58 (5x5), 5:7 – Кутюрье (Жиру) – 57:07 (6x5), 5:8 – Раст – 59:29 (en)

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и показателем полезности «-4». Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

В полуфинале Восточной конференции команда Салливана встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (3-2 в серии).

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