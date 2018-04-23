Джо Торнтон пропустит стартовый матч серии с «Вегас Голден Найтс»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон не поможет команде в первой игре полуфинала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный сайт НХЛ.



38-летний хоккеист принял участие в воскресной тренировке команды, но главный тренер «акул» Питер Дебур отметил, что опытный спортсмен пропустит стартовую игру с «Вегасом». Торнтон не играл с 23 января, поскольку травмировал колено в поединке с «Виннипег Джетс». Хоккеист перенёс операцию на повреждённой коллатеральной связке.



Первый матч серии «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» состоится 27 апреля.

