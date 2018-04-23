Робинсон: ЦСКА доминировал последние 3 игры серии, но в целом не хватило энергии

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал поражение от «Ак Барса» в финала Кубка Гагарина (1-4).

«Клинкхаммер забил из-под меня? Да, увы, он забил, а мы не смогли. Больше и нечего добавить. Игры были плотными, близкими по счёту. Вратари здорово играли. Они лучше использовали свои моменты. Мы доминировали три последние игры, взять хотя бы броски, но от этого не легче, надо было превращать их в голы.

Если в целом, то скажу, что у нас собралась классная команда. Мы смогли обыграть СКА, но нам не хватило энергии на финал», – цитирует Робинсона «Спорт Бизнес Online».