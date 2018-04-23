КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина, информирует официальный сайт лиги.

– Лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов («Ак Барс»), без замен сыгравший во всех пяти поединках серии с ЦСКА и одержавший в них четыре победы. Пятый матч, принесший «Ак Барсу» кубок Гагарина, российский голкипер провёл на ноль. Гарипов отразил 96,41 процента бросков при коэффициенте надёжности 1,16 (лучшие показатели финальной серии).

– Лучшим защитником признан Атте Охтамаа («Ак Барс»), в пяти матчах одержавший вместе с командой четыре победы и сделавший в них две голевые передачи. Охтамаа поучаствовал в голевой комбинации, приведшей к решающему голу во втором поединке финальной серии. Защитник «Ак Барса» не завершил ни одну из игр финала с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2) (лучший результат среди защитников).

– Лучшим нападающим признан Антон Ландер («Ак Барс»), в пяти матчах финальной серии набравший 4 (3+1) очка (лучший показатель среди игроков его амплуа). В четвёртом поединке финала на счету шведского нападающего «Ак Барса» дубль (одна из шайб стала победной). Ландер не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности, также на его счету 14 бросков по воротам, он провёл 7 силовых приёмов и заблокировал 4 броска соперника.

— Лучшего новичка по итогам финальной серии решено не определять.