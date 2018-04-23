Источник: защитник «Каролины» Клас Дальбек продолжит карьеру в ЦСКА

Защитник «Каролины Харрикейнз» Клас Дальбек подпишет контракт с ЦСКА по окончании сезона.

По информации «Спорт Бизнес Online», шведский защитник, чьё соглашение с клубом НХЛ истекает по окончании этого сезона, займёт одну из легионерских вакансий в «армейском» клубе.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл в регулярном чемпионате НХЛ 33 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6». Всего за карьеру в лиге Дальбек набрал 23 (6+17) очка в 170 матчах при показателе полезности «-31».