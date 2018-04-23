Сборная Беларуси в упорной борьбе вырвала победу у команды Швейцарии на ЮЧМ-2018

Завершился первый матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Беларуси в Магнитогорске вырвала победу у команды Швейцарии. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Павла Перепехина. В её составе отличились Илья Казьянин, Владислав Коляченок, Павел Ажгирей, Кирилл Левшунов и Владимир Алистров, отличившийся за 12 секунд до конца третьего периода. В составе команды Тьерри Патерлини по шайбе забросили Валентин Нуссбаумер, Нико Гросс, Стефан Патри и Мика Хенауер.

Сборная Беларуси одержала первую победу на ЮЧМ, команда Швейцарии потерпела четвёртое поражение.