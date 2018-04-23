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Сборная Беларуси в упорной борьбе вырвала победу у команды Швейцарии на ЮЧМ-2018

Сборная Беларуси в упорной борьбе вырвала победу у команды Швейцарии на ЮЧМ-2018
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершился первый матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Беларуси в Магнитогорске вырвала победу у команды Швейцарии. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Павла Перепехина. В её составе отличились Илья Казьянин, Владислав Коляченок, Павел Ажгирей, Кирилл Левшунов и Владимир Алистров, отличившийся за 12 секунд до конца третьего периода. В составе команды Тьерри Патерлини по шайбе забросили Валентин Нуссбаумер, Нико Гросс, Стефан Патри и Мика Хенауер.

U18 ЧМ-2018
23 апреля 2018, понедельник. 13:30 МСК
Беларусь U18
5 : 4
0:2, 2:0, 3:2
Швейцария U18
0:1 – Нуссбаумер (Меттлер, Таннер) – 12:37 (5x4), 0:2 – Гросс (де Ниско, Барбей) – 16:38 (5x5), 1:2 – Казьянин (Алистров) – 27:00 (5x5), 2:2 – Колячонок (Казьянин, Алистров) – 30:02 (5x5), 3:2 – Ажгирей (Алистров, Протас) – 44:56 (5x5), 3:3 – Патри (Нуссбаумер, Таннер) – 48:20 (5x4), 3:4 – Хенауэр (Вербун) – 49:06 (5x5), 4:4 – Левшунов (Казьянин, Алистров) – 58:44 (5x5), 5:4 – Алистров (Казьянин, Колячонок) – 59:48 (5x5)

Сборная Беларуси одержала первую победу на ЮЧМ, команда Швейцарии потерпела четвёртое поражение.

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