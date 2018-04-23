Клинкхаммер: решающий гол ЦСКА буду смотреть всю жизнь на YouTube

Автор победной шайбы в финале Кубка Гагарина, нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился ощущениями от исторической шайбы в серии с ЦСКА (4-1 в серии).

«Это самый важный гол моей карьеры. Пик моей карьеры. Я счастлив, что разделил эти чувства со своей женой, ребёнком. Весь год получился не самым лучшим, я мало забивал. Но этот гол запомню на всю жизнь и буду рассказывать внукам о нём. Буду смотреть его на YouTube всю жизнь. Очень счастлив. Хочу вернуться в «Ак Барс», здесь великолепные болельщики, чудесный город. Я не могу быть более счастлив», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.