Кросби — о следующем сопернике: чувствуется приятное волнение, ради этого играем

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями после победы в серии с «Филадельфией Флайерз» (4-2) и рассказал об ожиданиях нового соперника. Во втором раунде «пингвины» встретятся либо с «Вашингтон Кэпиталз», либо с «Коламбус Блю Джекетс».



«Чувствуешь приятное волнение, немного нервничаешь. Ради этого хочется играть. О таком мечтаешь в детстве. Это очень приятно», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гюнцель забил 4 гола, «Питтсбург» — во втором раунде. И всё это без Малкина «Нэшвилл» тоже не стал откладывать продление кубкового маршрута, оставив не у дел «Колорадо».

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