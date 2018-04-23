«Вёкше» стал чемпионом Швеции, самый ценный игрок — 19-летний Петтерссон

Чемпионом шведской лиги SHL стал клуб «Вёкше», в финальной серии плей-офф оказавшийся сильнее «Шеллефтео» с общим счётом 4-0 и разницей шайб 20-1. Также «Вёкше» стал уверенным победителем регулярного чемпионата.



Самый ценный игрок плей-офф — 19-летний нападающий «Вёкше» Элиас Петтерссон, записавший на свой счёт 19 (9+10) результативных баллов в 13 матчах. Также Петерссон стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 56 (24+32) очками. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Ванкуверу».



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