Билл Питерс стал новым главным тренером «Калгари»

Новым главным тренером «Калгари Флэймз» назначен Билл Питерс, информирует официальный сайт команды.



Недавно Питерс подал в отставку с поста главного тренера «Каролины Харрикейнз». Питерс был назначен главным тренером «ураганов» 19 июня 2014 года. За три сезона в роли наставника «Каролины» он ни разу не вывел команду в плей-офф.



Питерс будет руководить также сборной Канады на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании. В 2016 году он завоевал золотые медали с национальной командой.

Билл Питерс ушёл с поста главного тренера «Каролины»