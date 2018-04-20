Билл Питерс ушёл с поста главного тренера «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявила, что главный тренер команды Билл Питерс подал в отставку. Команда немедленно начнёт поиск нового наставника.



Питерс был назначен главным тренером «ураганов» 19 июня 2014 года. Билл за три сезона в роли наставника «Каролины» ни разу не вывел команду в плей-офф.



«Я хочу поблагодарить клуб за доверие, которое он оказал мне. Чувствую, что генеральный менеджер должен иметь возможность нанять нового главного тренера. Я очень благодарен за усилия многим людям, с которыми я работал вместе в течение последних четырёх лет», — заявил специалист.



Питерс будет руководить сборной Канады на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании. В 2016 году он завоевал золотые медали с национальной командой.

Тренером сборной Канады на ЧМ-2018 будет наставник «Каролины» Питерс