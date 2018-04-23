Салливан — о Малкине: все травмированные должны скоро вернуться в строй

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги серии с «Филадельфией Флайерз» (4-2) и рассказал о состоянии травмированных хоккеистов.



«Мы не считаем, что всё сделали. Ни в коем случае. Нам надо отдохнуть и подготовиться к следующему сопернику.



Отсутствие Малкина? Все ребята, получившие травмы во время плей-офф, должны восстановиться в ближайшие дни. Мы будем постоянно информировать вас об этом», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Гюнцель забил 4 гола, «Питтсбург» — во втором раунде. И всё это без Малкина «Нэшвилл» тоже не стал откладывать продление кубкового маршрута, оставив не у дел «Колорадо».

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