Чемпионом Женской хоккейной лиги стала «Агидель»

Женская хоккейная команда «Агидель» завоевала Кубок Женской хоккейной лиги, завершив финальную серию плей-офф против подмосковного «Торнадо» со счетом 4:1.



В «регулярке» на счету команды 18 побед в основное время в 24 сыгранных матчах, 61 очко, 105 заброшенных шайб и 39 пропущенных. «Агидель» не только первой обеспечила себе попадание в плей-офф, но и удержала первую строчку в регулярном чемпионате, оторвавшись от ближайших соперников по набранным очкам.



В сезоне-2017/18 победитель Женской хоккейной лиги впервые определялся в серии плей-офф. В полуфинале «Агидель» обыграла СКИФ, забросив нижегородкам в двухматчевой беспроигрышной серии 12 шайб, а в финале борьба за Кубок ЖХЛ развернулась между уфимками и подмосковным «Торнадо». Победила «Агидель», и счёт в серии до трёх побед стал 3-0.