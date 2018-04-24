Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд.

Второй звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3, 4-2 в серии).

Лучшим игроком назван голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 32 броска в игре с «Бостон Брюинз» (3:1, 3-3 в серии). Замкнул тройку лучших нападающий «кленовых листьев» Митчелл Марнер, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.