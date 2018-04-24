Овечкин — первый игрок в истории «Вашингтона», забросивший 50 шайб в плей-офф

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Главной звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль. 32-летний российский форвард добрался до отметки в 50 шайб за карьеру. Всего в плей-офф на его счету 98 (51+47) очков в 103 матчах. Александр стал первым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка.

Второе место по голам в плей-офф занимает Никлас Бекстрём, на счету которого 28 голов в 102 матчах. Тройку лучших замыкает Дэйл Хантер — 25 голов в 100 играх.

Видео 50-й шайбы Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «столичных».