КХЛ определила лучших игроков апреля

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков апреля, информирует официальный сайт лиги.

– Лучшим вратарём признан Ларс Юханссон (ЦСКА), в пяти матчах отразивший 97,35% бросков при коэффициенте надёжности 0,67. Максимальная сухая серия шведского голкипера армейцев составила 170 минут 31 секунду. Все показатели – лучшие за месяц среди голкиперов. Также Юханссон отыграл на ноль пятый матч финальной серии Западной конференции против СКА.



– Лучшим защитником признан Василий Токранов («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победы во всех пяти матчах месяца и набравший в них 4 (1+3) очка (лучший показатель месяца среди игроков его амплуа). На счету Токранова победная шайба в овертайме третьего матча финальной серии Восточной конференции против «Трактора». Защитник «Ак Барса» не завершил ни одну из игр месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), а также провёл 7 силовых приёмов.



– Лучшим нападающим признан Джастин Азеведу («Ак Барс»), в восьми матчах одержавший семь побед и набравший в них 8 (3+5) очков (лучший показатель среди игроков его амплуа) при показателе полезности (+1). Канадский нападающий казанского клуба набирал очки в пяти матчах и был признан самым ценным игроком плей-офф нынешнего сезона.



— Лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов («Трактор»), проведший в апреле три матча плей-офф. В среднем 18-летний форвард челябинского клуба проводил на льду 13 минут 17 секунд (лучшее время среди новичков), отметился тремя бросками по воротам и провёл 3 силовых приёма.