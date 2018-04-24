Главным тренером «Лады» станет Анатолий Емелин

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером тольяттинской «Лады» станет Анатолий Емелин, ранее уже трудившийся в команде. Напомним, действующий тренер Артис Аболс покидает клуб.



Последним местом работы 53-летнего Емелина была ханты-мансийская «Югра». Также специалист успел поработать в хабаровском «Амуре», новокузнецком «Металлурге», екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве».



Тольяттинский коллектив по окончании регулярного чемпионата—2017/18 был исключён из КХЛ и теперь будет выступать в ВХЛ.

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