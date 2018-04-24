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Вратаря сборной России U18 Мифтахова заменили в первом периоде после трёх голов

Вратаря сборной России U18 Мифтахова заменили в первом периоде после трёх голов
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

В первом периоде матча группового этапа юниорского чемпионата мира между сборными России и Словакии был заменён голкипер россиян Амир Мифтахов. Вратарь пропустил три гола, после чего тренерский штаб заменил его на Даниила Исаева.

В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 3:1 в пользу Словакии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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