Тренер России U18: мы знаем сборную США, на наших площадках они много пропускают

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин подвёл итоги встречи со Словакией (6:5 ОТ) и поделился ожиданиями от встречи с командой США в четвертьфинале.



«Тяжёлый матч получился. Начало было неплохим, имели преимущество, создали много моментов. Словаки играли на контратаке, мы допустили ненужные удаления, пропустили гол, второй. Тяжело было вывести ребят из этого состояния. Взяли тайм-аут, попросили играть строже, нападающих возвращаться в оборону, играть по местам, крутить головой, потому что все шайбы были пропущены из-под ворот. Сравняли, но при счете 4:4 опять удалился Михайлов и мы пропустили ненужный гол. Ребята нашли в себе силы отыграться, но не смогли забить в концовке ещё. Много раз выручил Исаев, который помог победить.



Галенюк ошибался? Пропустили две пары защитников, в том числе Галенюк — Журавлёв. Это ненужные шайбы. Журавлёв прошёл на полполя, отдал передачу назад, и поехали «три в один» на наши ворота. Если защитник подключается, надо углублять атаку и забросить шайбу нападающим.



Что известно о команде США? Мы знаем сборную США, она в одном составе играет весь год. Против неё мы играли на последнем турнире, это солидная, быстрая команда. На наших площадках они много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовиться», — цитирует Зыбина официальный сайт ФХР.

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале домашнего ЮЧМ